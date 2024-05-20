حسام لطفي: ابنة نزار قباني رفضت وضع اسم والدها على إعلان بسبب "زيديني عشقًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين، أن خلافه الأساسي مع المنتج الذي قدم الإعلان الدعائي الذي قامت بغنائه المطربة نانسي عجرم.

وقال حسام لطفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2": "مشكلتنا مش مع نانسي عجرم أو بنهاجمها أو ضدها.. في منتج هو اللي عمل الإعلان وده اللي هنقاضيه قضائيا بتعويض 10 مليون جنيه على إنه عمل تغيير لحن وكلمات الأغنية لإعلان دون موافقة الورثة ودون موافقة الملحن".

وأشار حسام لطفي، إلى الإعلان لم يكن غرضه لإحياء تراث لفنان كبير، ولكن ما فعلوه تشويه للأغنية من لحن والجمهور عندما يشاهد الإعلان يستحضرون أغنية فريد الأطرش "أنا وأنت ولا حد تالتنا"، ولا يشاهدون ذلك الإعلان ولكن ما يلفت أنظارهم هو اللحن ولذلك السبب الأغاني المشهورة هي التي تتحول لإعلان ولكن يجب أن يتم بموافقة الملحن والمؤلف وجمعية المؤلفين والملحنين".

واختتم حسام لطفي حديثه أن ابنة الشاعر نزار قباني عندما عرضت عليها شركة تقوم بإعلان منتج تطالب فيها بتنازل منها للحن "زيديني عشقًا زيديني" من شعر وكلمات والدها، رفضت رفضاً قاطعاً وأوضحت أن اسم والدها لا يضع على إعلان منتج.