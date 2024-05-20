"100 مليون مبروك".. صلاح عبد الله يهنئ الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر الفنان صلاح عبدالله، عن سعادته بتتويج فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على فريق نهضة بركان في مباراة الإياب بهدف مقابل لا شيء.

وكتب "عبد الله"، عبر حسابه على موقع "X": "دموع الفرحة ما أحلاها..صاصا بيعيط..صاصا فرحان، ولذلك ١٠٠مليون مبروك يا زمالك".

توّج فريق الزمالك بطلاً لبطولة الكونفدرالية بعد الفوز بهدف نظيف على نظيره فريق نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في إياب نهائي المسابقة القارية.

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