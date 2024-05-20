"مش معقول".. نبيل الحلفاوي يعلق على تتويج الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تتويج فريق الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على فريق نهضة بركان في مباراة الإياب بهدف دون رد.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "مش معقول اللي عمله الزمالك ده، الناس تفضل على أعصابها لآخر لحظة.. ألف مبروك للزمالك والكرة المصرية التتويج بالكونفدرالية وعقبال الأهلي التتويج بدوري الأبطال".

توّج فريق الزمالك بطلاً لبطولة الكونفدرالية بعد الفوز بهدف نظيف على نظيره فريق نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في إياب نهائي المسابقة.

اقرأ أيضا..

أحمد سعد عن تركي آل الشيخ: "أبو ناصر راجل جدع وبيحب الخير للجميع"

حسام لطفي: ابنة نزار قباني رفضت وضع اسم والدها على إعلان بسبب "زيديني عشقًا"