"مبروك أبطال القارة".. هكذا علق محمد هنيدي على تتويج الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بعد فوز فريق الزمالك على نظيره نهضة بركان بهدف نظيف، والتتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب "هنيدي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X": "مبروك أبطال القارة.. مبروك للزمالك".

توّج فريق الزمالك بطلاً لبطولة الكونفدرالية بعد الفوز بهدف نظيف على نظيره فريق نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في إياب نهائي المسابقة.

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