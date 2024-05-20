فن ومشاهير

بناءً على رغبتها.. الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها رسميًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الإعلامية ريهام عياد طلاقهًا رسميًا من زوجها منذ 3 أشهر، بعد سنوات من الانفصال.

ونشرت ريهام عياد ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بعد سنوات من الانفصال وبناءً على رغبتي تم الطلاق بيني وبين أبو البنات منذ ثلاثة أشهر، وكما وجب الإشهار في الزواج، وجب الاشهار في الطلاق".

ريهام عياد تقدم برنامج "القصة وما فيها"، والذي يعرض عبر حساباتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وموقع "انستجرام"، وقناتها على موقع "يوتيوب".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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