بالصور | أول ظهور لـ سلمى أبو ضيف مع خطيبها بمهرجان “كان السينمائي”

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 02:19 صباحاً - حرص إدريس عبدالعزيز، على حضور فعاليات النسخة الـ77 من مهرجان كان السينمائي، بصحبة خطيبته الفنانة سلمى أبو ضيف، بعد أيام قليلة من إعلانهما خبر “الخطوبة” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أول ظهور لـ سلمى أبو ضيف مع خطيبها

ونشر برنامج سينماتك المعروض على قناة SBC، لقطات لظهور سلمى مع إدريس على السجادة الحمراء قبل انطلاق حفل المرأة في السينما التي نظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومجلة فانتي فير- أوروبا.

وشهد الحفل تكريم ست نساء من المواهب المؤثرة حول العالم، من ضمنهن: الفنانة سلمى أبو ضيف ومعها كاتبة السيناريو والمخرجة راماتا تولاي سي، والممثلة السعودية أضوى فهد، والممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران، والممثلة الهندية كيارا أدفاني.

كما حضر الحفل: يسرا، درة، أحمد مالك، مريم أوزرلي، وعدد كبير من نجوم وصنّاع الفن من مختلف أنحاء العالم.

خطوبة سلمى أبو ضيف

وكانت فاجأت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف جمهورها بإعلان خطبتها، ونشرت صورة على حسابها على “إنستجرام” تجمعها بخطيبها وهى تستعرض خاتم الخطوبة.

نشرت سلمى أبو ضيف فيديو عبر خاصة “الاستوري” على حسابها على “إنستجرام” بصحبة خطيبها إدريس عبد العزيز، وهو شاب من خارج الوسط الفني، وهما يستعرضان خاتم الخطوبة في أجواء رومانسية.

وارتدت فستان قصير باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت جلد باللون البني. وجاء الفستان بقصة غير متساوية من الدانتيل، ناسب شكل جسمها.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين. وارتدى خطيبها إدريس بليزر باللون الأزرق مع تي شيرت باللون الأبيض وبنطلون جينيز.

واعتادت سلمى دائما الظهور بإطلالات أنيقة تجمع بين الجرأة والجاذبية.

سلمى أبو ضيف وخطيبها إدريس عبد العزيز

وكشفت سلمى أبو ضيف أنها تحب رقص الفلامنكو، وسافرت إسبانيا لأول مرة فيحياتها لمشاهدة الفلامنكو، وفي المرة الثانية تمت خطبتها قائلة: خطة ربنا دائما الأفضل لينا.

ومن جانبه نشر إدريس عبد العزيز صور وفيديو يجمعه بسلمى على أنغام أغنية تامر حسني “هرمون السعادة”.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت في رمضان 2024 بـ “مسلسل أعلى نسبة مشاهدة“.

مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، إنتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل، تكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

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