شكرا لقرائتكم خبر عن علاء قوقة يقدم ورشة تمثيل بمهرجان المسرح المصري في دورته الـ17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان الدكتورعلاء قوقة الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، ورشة تمثيل ضمن ورش المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث اجتمع مؤخرًا مع رئيس المهرجان مع أعضاء اللجنة العليا، لمناقشة تفاصيل كثيرة تخص الدورة السابعة عشرة "دورة سميحة أيوب.. سيدة المسرح العربي"، منها: توصيات لجنة التحكيم للدورة السابقة وتفعيل عدد منها خلال الدورة المقبلة، وكذلك مناقشة الموعد المقترح للمهرجان في دورته المقبلة، وغيرها من الموضوعات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وحضر الاجتماع الأول للجنة العليا للمهرجان الفنان القدير ياسر صادق "مدير المهرجان"، وعدد من أعضاء اللجنة العليا هم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الدكتور وليد قانوش رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، الناقدة الكبيرة عبلة الرويني، السيناريست الدكتور مدحت العدل، الناقدة والكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والسيناريست الكبير وليد يوسف، والأستاذة ماجدة عبد العليم منسق عام المهرجان، والكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر رئيس اللجنة الإعلامية ، والفنان محمد فاضل القباني مدير موقع المهرجان ومسئول السوشيال ميديا.

وجدير بالذكر أن اللجنة العليا تضم عددًا من الأسماء: الفنان نضال الشافعي، والمخرج إسلام إمام، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والأستاذ عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المهرجان القومي للمسرح المصري حدثًا فنيًا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.