بعد 8 سنوات مقاطعة| ماذا قالت هنا الزاهد لـ شيماء سيف؟ والأخيرة ترد

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 03:48 صباحاً - بعد خصام وقطيعة امتدت لحوالي 8 سنوات، تبادلت الفنانة هنا الزاهد والفنانة شيماء سيف الرسائل عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام.

شيماء وهنا التقيا في حفل زفاف الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، والذي أقيم قبل يومين، ونشرت كل منهما عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام“، صورة تجمعهما من الحفل.

صلح هنا الزاهد وشيماء سيف

وكتبت هنا تعليقا على الصورة “بعد 8 سنين.. وحشتيني”، ونشرت شيماء نفس الصورة، وعلقت عليها “كنتي وحشاني قوي”.

خلاف هنا الزاهد وشيماء سيف

وكانت صداقة قوية جدا تربط بين هنا الزاهد وشيماء سيف، ولكن دون الكشف عن أي تفاصيل حتى الآن ابتعد الثنائي عن بعضهما سنوات.

أبطال فيلم ريستارت لتامر حسني

وتصور هنا الزاهد حاليا، دورها في فيلم «ريستارت»، الذي ينتمي لنوعيه الأفلام الكوميدية، ويتعاون تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين، أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، من إخراج سارة وفيق، ويعد هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، إذ أنَّ التعاون الأول بينهما كان من خلال فيلم «بحبك».

حفل زفاف الفنانة ريم سامي

وحضر عدد كبير من نجوم الفن زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي على رأسهم المطرب عمرو دياب الذي أحيا حفل الزفاف والفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير والصحفي والإعلامي محمود المملوك والفنانة إلهام شاهين والفنانة نبيلة عبيد وغيرهم العديد من الفنانين ونجوم المجتمع الذين حرصوا على التواجد في حفل زفاف الفنانة ريم سامي الليلة وتهنئتها هي وشقيقها المخرج محمد سام.

ومن الحضور أيضًا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بصحبة الفنان ياسر جلال، والفنان عصام السقا، والفنانة رنا رئيس، والمطربة بسمة بوسيل والفنان أحمد فهيم والراقصة دينا، التي قدمت العديد من الفقرات في الحفل والفنان طارق النهري وغيرهم والعديد من الشخصيات العامة.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »