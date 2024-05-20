فيديو نادر لـ أصالة فى مرحلة الطفولة بعمر الـ15 مع والدها.. شاهد غناءها

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 03:48 صباحاً - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجمة أصالة نادر لها بصحبة والدها الموسيقار مصطفى نصري.
وظهرت أصالة بملامح طفولية وهي تغني أغنية بعنوان :”شلون أنام الليل” بنفس طريقتها الاحترافية.
مقطع فيديو متداول لأصالة
ولقى الفيديو الذى ظهرت فيه أصالة إعجاب عدد كبير من الجمهور الذى علق عليه قائلا: “موهوبة من طفولتها”.
شائعات طلاق أصالة وفائق حسن
يذكر أن صباح الأربعاء الثامن من مايو، انتشرت الكثير من الشائعات حول انفصال أو طلاق النجمة أصالة عن زوجها فائق حسن، بسبب حذفها لصورهما سويا.
وردت أصالة على هذه الشائعات، بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها بتطبيق Instagram، تظهر فيها وهي تقبل فائق حسن، وعلقت عليها كاتبة: “يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك ياأهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك”.
زيجات أصالة نصري
تزوجت أصالة نصري، 3 مرات الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في 1992 وابنهما خالد عام 1998، واستمر زواجهما 15 عامًا، وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخلافات الزوجية ليتم على إثرها الطلاق عام 2005.
أما الزيجة الثانية للمطربة أصالة عام 2006 كانت من المخرج والمنتج طارق العريان، ودام زواجهما 13 عامًا وأنجبا التوأم آدم وعلى في مايو 2011، ووصف محبوها الزواج بالثنائي القوي والمثالي بين الزيجات في عالم الفن، لكن انفصلت اصالة عن طارق العريان فى 2020، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل الانفصال
الزيجة الثالثة هي من الشاعر فائق حسن ومدير اعمال المطرب ماجد المهندس وأكدت أصالة مدي حبها لزوجها عبر مواقع السوشيال ميديا.
أحدث أعمال أصالة
وفى سياق آخر، تحيى كل من النجمة أصالة والنجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا، في ألمانيا يوم 22 يونيو، ومن المقرر أن تقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.
وقدمت النجمة أصالة تتر مسلسل مليحة، بعنوان “أصحاب الأرض”، مصحوبا بالترويدة للفلكور الفلسطينى، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.
وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم “صندوق” على موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات رامى قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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