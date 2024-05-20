يتناول فكرة الزواج.. يمنى الشبلي تبدأ تصوير "لحظـات محرجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - تستعد الممثلة الشابة يمنى الشبلي، لبدء تصوير فيلمها القصير"لحظـات محرجة" خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشبلي، في تصريحات صحفية، إنها تجسد بالعمل شخصية فتاة قررت أن تعيش وحيدة وتبتعد عن فكرة الزواج، بعدما وقعت في عدة مشاكل مختلفة بسبب اختيارها السيئ في كل مرة.

وأضافت، أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول الزواج والأعراف المجتمعية.

فيلم"لحظات محرجة" يتناول عدة قصص عن العنوسة وتأخير الـزواج ومدى خطورتها على المجتمع ويتناول حالات تظهر حجم المشكلة لدى البعض، فيما يتناول العمل حالات أخرى لم تتأثر بهذا الموضوع، ويخوض بطولته عدد من الوجوه الشابة.