شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سمير غانم الثالثة.. رحلة تألق ما بين المسرح والسينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما اشتهر الفنان الراحل سمير غانم بخفة دمه الشديدة ومكانته الكبيرة التي ميزته بأعمال متعددة تألق بها ما بين المسرح للتليفزيون إلى السينما.

الفنان سمير غانم الذى رحل عن علمنا فى مثل هذا اليوم 20 مايو مخلفًا حالة كبيرة من الحزن لدى جمهوره الكبير الذى تأثر برحيل نجمهم المفضل بعد رحلة مرض جراء الإصابة بكورونا.

سمير غانم تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونا معًا فرقة (ثلاثى أضواء المسرح) الشهيرة، وهو فريق غنائى كوميدى لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة، روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، وتم حل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، اتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا فى عدة مسرحيات كان أشهرها (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "أهلا يا دكتور".

تزوج سمير غانم من النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وذلك بعد لقائهما معًا في مسرحية "أهلاً يا دكتور"، حيث نشأت بينهما علاقة حب، ولديهما ابنتان هما دنيا وأمل الشهيرة في التلفزيون باسم إيمي.

ضمت قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد الصادرة بعام 1996، فيلمين شارك بهما، وهما "خلي بالك من زوزو، المذنبون".

وشملت مسيرة سمير غانم الفنية أفلاما مثل "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"أذكياء لكن أغبياء"، ومسرحيات مثل "المتزوجون" و"الأستاذ مزيكا"، ومسلسلات مثل "حكاية ميزو" و"الكابتن جودة".

أما المسرح فهو بيته الأول وعشقه الأكبر واستطاع أن يصنع فيه حالة خاصة من النجاح والإبهار، وأن يكون علامة من علاماته التاريخية، وملكاً للارتجال والإفيهات، فحققت مسرحياته نجاحا منقطع النظير واستمر عرض الكثير منها لسنوات عديدة ومنها أخويا هايص وأنا لايص، جحا يحكم المدينة، فارس وبنى خيبان، أنا والنظام وهواك، بهلول فى إسطنبول، أنا ومراتى ومونيكا، دو رى مى فاصوليا وغيرها .

توفى الفنان سمير غانم فى 20 مايو عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19 دون أن تعرف زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التى فارقت الدنيا إثر نقلها هى الأخرى إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.