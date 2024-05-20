شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة لأغانى أم كلثوم بمعهد الموسيقى العربية 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء أبو زيد حفل "كلثوميات" تحت قيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية يوم الجمعة 31-5- 2024 الساعة 8 مساء، بمشاركة الفنانة نهاد فتحى والفنانة رحاب عمر.

وكانت دار الأوبرا المصرية قد أقامت حفلها تحت اسم كلثوميات، تخليداً لتاريخ سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، في أبريل الماضي على مسرح معهد الموسيقى العربية، وأحيته فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

وشمل البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، منها: "اسأل روحك" لـ محمد الموجى، "سيرة الحب" لـ بليغ حمدى، "القلب يعشق" - "دليلى احتار" لـ رياض السنباطى أداء غادة آدم ورحاب عمر.

جدير بالذكر أن حفلات كلثوميات تأتى تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وضمن جهود الأوبرا لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.