شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار ومحمد الحلو فى الأوبرا للاحتفال بمشوار عمار الشريعى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الإثنين الموافق 20 مايو، الفنانان علي الحجار ومحمد الحلو فى حفل غنائى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية احتفالا بمشوار الموسيقار الراحل عمار الشريعى، وذلك انطلاقًا من اهتمام الثقافة المصرية بإحياء التراث وإلقاء الضوء على رموز الطرب، ويقام الحفل تحت عنوان "حفل من أعمال عمار الشريعي"، تحت قيادة المايسترو تامر غنيم، وبمشاركة صوليست عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وكورال أطفال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

على الحجار ومحمد الحلو

وأحيا علي الحجار الشهر الماضي ثاني حفلات مشروع 100 سنة غنا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأ المشروع فى شهر فبراير الماضى، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقا حالة المجتمع ومزاجه الفنى متناولا التحولات الاجتماعية والسياسية التى مرت بها مصر خلال عقود فى قالب إبداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامى، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التى نالت إعجاب الحضور.

يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.