شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن ميمي شكيب فى ذكرى رحيلها.. دخلت عالم الفن قبل 90 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى وفاة الفنانة ميمى شكيب التي رحلت عن عالمنا زي النهاردة مخلفة وراءها تاريخًا حافلاً من الأعمال، حيث دخلت ميمى شكيب عالم السينما عام 1934.

وقد كان أول أعمالها ممثلاً في فيلم "ابن الشعب"، كما نشأت خلال أحداث تصوير الفيلم علاقة حب بينها وبين الفنان "سراج منير" الذى تقدم للزواج منها، إلا أن أسرتها رفضت، وتكرر الأمر بعد سنوات من المحاولة حتى وافقت الأسرتان على الزواج.

عاشت الفنانة الراحلة مع زوجها الراحل لمدة 15عاماً كونا بها ثنائى متفاهم في الوسط الفني، قبل وفاته بعد إصابته بأزمة قلبية حادة فى 1957، لتقرر ميمى عدم الزواج من بعده نهائيا معللة ذلك بحبها الشديد له وعرفانه له عن كل لحظة قضتها بصحبته.

الفنانة الراحلة اشتهرت بخفة دمها الشديدة التي تظهر في دور الزوجة والأم، مثلما ظهر بأعمال عديدة أبرزها فيلم البحث عن فضيحة حينما لعبت دور زوجة الفنان يوسف وهبى ووالدة الفنانة ميرفت أمين التي ترفض بكل قوة زواج الابنة من الزعيم عادل إمام.