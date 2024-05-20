شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سمير غانم .. نصيحة قدمها له الزعيم عادل إمام ولم ينفذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى رحيل فنان طالما كان له بصمته الخاصة وسحره في عالم الكوميديا، إنه النجم الراحل سمير غانم صاحب المدرسة الخاصة في الارتجال والكوميديا، والذى رحل عن عالمنا زي النهاردة بعدما وصل لقمة النجومية وصنع لنفسه عالمه الخاص الذى احتل قلوب محبيه.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على حكاية سمير غانم مع الزعيم عادل إمام، وتحديدًا النصيحة الذى أخبره الأخير بها إلا أنه لم يستمع لها أو ينفذها، مثلما يظهر في السطور التالية.

سمير غانم وخلال حوار سابق له أكد أن الزعيم عادل إمام يتمتع بدرجة عالية من الذكاء حتى في الاقتصاد، متذكرًا أنه نصحه بتحويل أمواله إلى دولارات للحفاظ على قيمتها، مما يعكس العقلية الذكية الذى يفكر بها الزعيم، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لم يستمع لنصيحته.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل سمير غانم اشتهر بتمكنه من تحقيق المعادلة الصعبة من خلال التغريد بمنطقة لا ينافسه فيها أحد من النجوم فظل محافظاً على مسافة بينه وبين بقية النجوم ممن اظهروا له احتراماً شديداً، وأخرجوه من دائرة منافسته بسبب القالب الذى اشتهر به سواء في طريقة إلقاء الإفيه أو اللوك الذى ابتكره لنفسه.