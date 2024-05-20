شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق: صيد العقارب حقق نجاحًا لافتًا وأفرز وجوهًا شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة غادة عبد الرازق لـ"الخليج 365" إنها سعيد للغاية بنجاح مسلسلها صيد العقارب الذى عرض في رمضان الماضى، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، مشيرة إلى أن المسلسل لاقى نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدى والجماهيرى خصوصًا أن صيد العقارب عمل درامي اجتماعي تتوافر فيه كل عناصر النجاح.

وأضافت غادة أنها سعيدة للغاية أنها ساهمت في إفراز وجوه شابة للساحة الفنية وسيكون لهم مستقبل كبير، لافتة إلى أن تعاونها مع النجمين الكبيرين رياض الخولى وأحمد ماهر أعطا ثقلا فنيا كبيرا للمسلسل، وتجربة الوقوف أمامهما كانت ممتعة للغاية.

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.

وتعود غادة عبد الرازق للسينما بعد عياب كبير، حيث تقدم النجمة غادة عبد الرازق الكوميديا لأول مرة بدور جديد تمامًا عليها من خلال فيلم تانى تانى، فيما يغير النجم أحمد آدم جلده تمامًا في نوعية الكوميديا التي يقدمها، مع تواجد بيومى فؤاد الذى يمثل إضافة في أي عمل كوميدى.

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج محمد عبد الحميد ووائل علي.