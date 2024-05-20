تساقط الشعر وفقدان الوزن… كشف تأثير السرطان على كيت ميدلتون

تعاني كيت ميدلتون من تساقط الشعر وفقدان الوزن بينما تكافح نوعاً غير معروفاً من السرطان، الأمر الذي أبعدها عن أعين الجمهور منذ أن خضعت لعملية جراحية في عيادة لندن في شباط/فبراير الفائت.

كشفت أميرة ويلز عن التشخيص قبل أن تناشد الجمهور والعالم السماح لها ولعائلتها بالخصوصية خاصة عندما تبدأ في علاج شكل المرض الذي تحاربه، ويبدو أنه يؤثر عليها بشدّة.

وقال مصدر قريب من العائلة المالكة لصحيفة National Enquirer: “إن كيت ووليام يمرّان بالجحيم خلف جدران القصر”. وأضاف المصدر أن الزوجَين الملكيَين يبذلان “جهودًا كبيرة” لإخفاء المرض عن أطفالهما الثلاثة.

ومع ذلك، وفقًا لما ذكره المطّلعون، أصبح من الصعب أيضًا إخفاء الأخبار عن الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس الذين لم يتجاوز عمرهم العشرة أعوام.

واشارت ميدلتون إنها بدأت العلاج الكيميائي ولكن يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية القاسية مثل الغثيان والقيء وفقدان الشعر والتعب وزيادة خطر الإصابة بالعدوى بسبب انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء.

يمكن أن يسبب التهاب الغشاء المخاطي تقرّحات مؤلمة في الفم، كما أن اضطرابات الجهاز الهضمي يمكن أن يحدث أيضًا الاعتلال العصبي، الذي يتضمن تنميلًا أو وخزًا أو ألمًا في اليدَين والقدمَين.

ليس من الواضح ما إذا كانت ميدلتون تعاني من أي من هذه الأعراض أو جميعها، ولكن من الممكن أن ذلك لا يرسم صورة جميلة لملكة المملكة المتحدة والكومنولث المستقبلية وهي تكافح هذه الحالة.

الأمير وليام يلتف حول زوجته

ومنذ اعلان والده وزوجته بخبر إصابتهما بالسرطان تولّى الأمير وليام واجبات أكثر من أي وقت مضى، بل وانسحب منها اعتمادًا على الوضع، للتأكّد من أنه قادر على الاعتناء بزوجته.

وسوف يكون مدفوعاً، إلى حد ما، بالصدمة التي خلفتها وفاة والدته، الأميرة ديانا، في عام ١٩٩٦.

يمكن أيضًا أن تكون رغبته في علاج زوجته متجذرة في حقيقة أنه كان يبلغ من العمر ١٥ عامًا فقط عندما فقد والدته.

وفي كلتا الحالتَين، كان يضمن أنه يضع الأسرة فوق الواجب حيثما يستطيع، وهذا لم يتغير وفقًا للمصدر الملكي.

وأضاف المطلع: “إنه يحاول أن يكون صخرة “كيت” بينما يعتني بالأطفال ويستمر في أداء واجباته الرسمية”.

“لقد قام بتقليص السفر والقيام بمزيد من الارتباطات عن بعد، مما يوضح أن كيت والأطفال يأتيان في المقام الأول.”