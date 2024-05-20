نوال الزغبي بجديدها “من باريس”: “موسيقى جديدة ما بتشبه شي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الكثير من التشويق وتصدرها “الترند” لأيام، أصدرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أغنيتها المنفردة “من باريس” وهي أغنية إيقاعية جديدة من حيث “الستايل الغنائي” والأجواء الموسيقية التي اختارت أن تقدمها هذه المرة.

الأغنية من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح ، ومن إنتاج شركة Umusic.

وتطل نوال بالكليب بإطلالات مبهرة فتتعاون للمرة الأولى مع المخرج نضال بكاسيني الذي حرص على اظهارها بطريقة متجددة وبلقطات استعراضية رائعة تناسباً مع أجواء الأغنية.

وعلقت نوال على صدور الأغنية قائلة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “بكل عمل جديد عم حاول قدّم موسيقى جديدة ما بتشبه شي! وكل مرة بتنصدموا لأنو كتير جديد… وبعدين بتكتشفوا انو العمل رح يكون بصمة وبينضم لتاريخي الفني الكبير متل اللي اتمنيته وحفلة وكتير اغاني… بتمنى تعجبكن”.