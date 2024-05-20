بالصور- أروى جودة تتألق بفستان أحمر أنيق.. وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية أروى جودة متابعيها عبر حسابها الرسمي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة رائعة.

وخطفت أروى الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستان طويل باللون الأحمر يبلغ سعره تقريبا 500 دولار.

جاء الفستان بصيحة الكتف الواحد "One Shoulder" مع كم طويل من الشيفون، وتميز بقصته الضيقة التي تبرز منحنيات الجسد بطريقة مميزة، وبفتحة صغيرة عند الخصر أضفت مزيدا من الأناقة. وتزين الفستان بأزهار صغيرة على الكتف والخصر تلفت الأنظار.

ومن الناحية الجمالية، اختارت أروى تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريق أنيقة مع تموجات بسيطة، واعتمدت مكياجا ناعما ارتكز على إظهار العيون بطريقة جميلة.

وأكملت أروى إطلالتها بمجوهرات ثمينة، إذ تزينت بأسوار وخواتم وحلقتين من الماس.



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