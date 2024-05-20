ميرنا وليد - بيروت - احتفلت ليلة أمس جمعية "حماية" التي تُعنى بحماية الأطفال من كل أنواع الع-نف بعيدها ال ١٦ ضمن عشاء أقيم في منطقة الشوفروليه ويعود ريع الحفل لدعم Himaya واستمراريتها.
النجمة ماغي بو غصن تواجدت في الحفل بصفتها سفيرة جمعية "حماية"، كما تواجدت الفنانة مايا دياب التي غنت في الحدث.
موقع الخليج 365 لب الدعوة وتواجد بمكان الإحتفال حيث اجرينا بعض اللقاءات الحصرية مع نائب رئيسة "حماية" ليليا صباّغ، وعدد من المشاهير، وتجدر الإشارة أننا كنا قد نشرنا لقاءً مفصلاً مع النجمة ماغي بو غصن.
تتابعون التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - ليليا صبّاغ : " هكذا تهتم حماية بالأطفال " .. والمشاهير يدعمونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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