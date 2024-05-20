عمر الشناوي يكشف عن أصعب مشاهده في الحشاشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان عمر الشناوي إن مشاركته في مسلسل "الحشاشين" تجربة هامة جدا في مشواره الفني، وأنه كان مرشحا لدور آخر وكان ضيف شرف، وعندما حدث تأجيل لأحداث المسلسل تم ترشيحه لدور لسلطان "بركياروق" وكان الند لشخصية حسن الصباح بطل المسلسل الفنان كريم عبد العزيز.

وأشار "الشناوي" إلى انه ذاكر الشخصية واطلع على المراجع للتعرف على تلك الشخصية بكل تفاصيلها

وأضاف خلال حلوله ضيفا على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي أنه جلس مع الدكتور بيتر ميمي مخرج العمل وتم وضع بعض اللمسات للشخصية، ومن أهم المشاهد لحظة ظهوره مع أخوته لأن المشهد به عدد كبير من الممثلين، كما أن مشاهد الأكشن بالمسلسل كانت صعبة جدا

وتابع: "كنت أجلس على الحصان لمدة ١٢ ساعة، والإنتاج كان رائع وهناك تدريبات مكثفة للفنانين وحتى الخيل تم تدريبه، وأنا جلست 4 أشهر تدريب وبعض الممثلين تم تدريبهم لمدة سنة"

واختتم حديثه قائلا: " اشتغلت على الصوت وتم تغيير نبرة صوتي عشان تتناسب مع الشخصية"