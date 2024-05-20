حفل كاظم الساهر في القاهرة يغضب المصريين.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أثار حفل النجم العراقي كاظم الساهر المرتقب في القاهرة جدلاً واسعاً، بعد أن دعا جمهوره لهذا الحفل عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وقال ودعا كاظم الجمهور إلى حفله قائلاً: “أدعوكم بحرارة لحضور هذه الحفلة الكبيرة التي ستجمع أشهر أغاني الأمس واليوم! أتطلع بلهفة للقائكم في القاهرة الحبيبة”، الأمر الذي أثار حماسة الجمهور .

الجدل لم يكن بسبب الوضع الكارثي في غزة انما لغلاء أسعار التذاكر!

وفي التفاصيل سرعان ما أثيرت حالة من الجدل بالتزامن مع فتح باب الشراء، بسبب ارتفاع أسعارها، بينما طالب البعض كاظم، بتوجيه القائمين على الحفل، بإتاحة المزيد من بطاقات الحضور بأسعار مخفضة، أسوة برد فعل جورج وسوف تجاه جمهوره في حفل الإسكندرية قبل عام تقريباً.