تصدّر ترند الموسيقى.. نادر الأتات يُهدي نجاح “مش بس حبيبك” لمحبيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم اللبناني نادر الأتات عن سعادته بالأصداء الإيجابية حول أغنيته الجديدة “مش بس حبيبك”، التي أصدرها مؤخراً وتصدّرت قائمة الأغنيات الأكثر رواجاً في “ترند” الموسيقى على موقع “يوتيوب”.

وبعد تحقيق الأغنية أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين فقط، أهدى نادر الأتات نجاح الأغنية إلى محبيه، إذ نشر صوراً جديدة له علّق عليها قائلاً: “على فكرة قد ما قول بحبكن قليل مبسوط كتير حبيتوا مش بس حبيبك وبكل الفيديوهات والكلام اللي عم يوصلني”.

وتحظى الأغنية برواج واسع بين الجمهور وذلك يظهر في الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لمتابعين يستمعون إلى الأغنية في مختلف البلدان العربية ودول الإنتشار.

أغنية “مش بس حبيبك” هي من توزيع عمر صباغ والكليب من إخراج سعيد الماروق وإنتاج نادر الأتات.