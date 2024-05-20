سمير غانم| حكاية غنائية نادرة مزجت بين الكوميديا والجرأة

ياسر رشاد - القاهرة - يُعيد شهر مايو من كل عام لجمهور ومحبي الكوميديان الكبير سمير غانم، ذكرى رحيله المؤلمة، والذي رحل في 20 مايو 2021، عن عمر يناهز 84 متأثرًا بفيروس كورونا.

سمير غانم.. قدم لغة غنائية للمرة الأولى في السينما المصرية

تستعرض بوابة الخليج 365 علامة غنائية نادرة للراحل سمير غانم الذي اشتهر بالـ"سكتشات الغنائية" خاصةً فترة تواجده في فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، وهي غناؤه باللغة اليونانية خلال أحداث أحد أفلامه الشهيرة.

غنى سمير غانم "أوخي" باللغة اليونانية ضمن أحداث الفيلم الكوميدي الشهير "عضة كلب"، الذي تم عرضه في 1983، وشاركه في البطولة "حسين فهمي، سهير البابلي، أحمد بدير، حسن مصطفى، فريدة سيف النصر، فاروق فلوكس، قصة علي أيوب، إخراج حسن الصيفي.

أغنية أوخي من أحداث فيلم عضة كلب 1983

تدور أحداث الفيلم حول عوني الذي يقوم بدوره حسين فهمي، المتضرر من عمله البعيد عن مؤهله الدراسي الموسيقي، فيعرض رئيسه في العمل أن يعطي درسًا موسيقيًا لابنته، ومن ثَم يستعين بسمير غانم ليكون فرقة موسيقية ويتجولون في الملاهي الليلية، لإشباع رغباتهم الموسيقية.

اندمجا حسين فهمي وسمير غانم في جولاتهم الموسيقية، جعلتهم يرغبون في الحصول على عطلة طويلة من العمل لاستكمال تلك الجولات، يأتون بفكرة خارج المألوف فيقترح سمير على حسين فهمي بـ "عضة كلب" هي الحل الوحيد لأخذ راحة طويلة من العمل، لكن ينقلب السحر على الساحر وبالفعل يتعرض سمير لعضة كلب حقيقية ويصبح مستقبلهما المهني في مهب الريح وتوقف ممارسة هواياتهم الموسيقية.

دنيا سمير غانم تذكر محبي سمير غانم بأغنية “أوخي” في 2023

أعادت ابنته الفنانة دنيا سمير غانم الأغنية توثيقًا لتلك العلامة الغنائية الهامة وذلك خلال العام الماضي، وإدخال آلة الوزوكي اليوناني مع العازف بوكا، والجيتار لـ أحمد حسين،

طبلة و دفوف : احمد العيادي رق : هشام العربي كورال : مجموعة اسامة الخولي

وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

رحل الكوميديان الكبير سمير غانم، في أحد مستشفيات العزل، وذلك إثر مضاعفات فيروس كورونا، حيث أصيب به في مطلع رمضان الماضي، إضافة إلى زوجته الفنانة دلال عبد العزيز وابنتيه إيمي ودنيا، وتدهورت حالته الصحية التي أدت إلى دخوله إلى العناية المركزة بسبب خلل بسيط في وظائف أجهزة الجسم الحيوية، ولاسيما أنه كان يعاني من مشاكل صحية في الكلى.

ولد “سمير غانم” في محافظة أسيوط عام 1937، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الشرطة بناءًا على رغبة والده ليصبح ضابط مثله، لكنه رسب بها أكثر من عامين، انتقل إلى كلية الزراعة، وهناك التحق بفرقة المسرح داخل الجامعة ليبدأ مشواره مع التمثيل.

بدأ سمير غانم حياتة الفنية بتأسيس فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”ومعه جورج سيدهم والضيف أحمد، قدموا الكثير من الاسكتشات في شكل غنائي ساخر وكوميدي، وحققت الفرقة نجاحات كبيرة، لتفاعل الجمهور معهم، بعدها دخلوا للوسط الفنى ببطولة العديد من الأفلام .

قدم “سمير غانم” ما يقرب من 160 فيلما و50 مسرحية و80 عمل درامي للتلفزيون والإذاعة، فضلاً عن فوازير رمضان “فطوطة”، الذى اشتهر بها وتفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وأجمعوا على حبه.