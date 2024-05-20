"القومي للمسرح" يحيي ذكرى رحيل سمير غانم

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، على احياء ذكرى وفاة الفنان الكبير سمير غانم، والذي تحل اليوم، الاثنين.

وطرح القومي للمسرح، بوستر للنجم الراحل، وتضمن رسالة مكتوب عليها :"ذكرى وفاة الفنان الكبير الراحل سمير غانم، والذي يهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، يؤرخ المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، يوم 20 مايو، ذكرى وفاة الفنان الكبير الراحل سمير غانم، الذي يعد أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري، سمير غانم.. اسم لن يموت".

ويأتي ذلك استمرارًا في التأريخ الموثق لذكرى ميلاد ووفاة الراحلين من القامات الفنية المصرية، وذكرى ميلاد الفنانين الحاليين المستمرين في عطائهم الفني، بهدف التعريف والتذكير بعظماء الفن المصري، وتخليد تلك الذكرى باعتبار هؤلاء المبدعين رموزًا وقدوة للأجيال الحالية والمقبلة.

النجم سمير غانم

تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها : "طبيخ الملايكة، روميو وجوليت".

ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات، ثم انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها : "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو "أهلاً يا دكتور".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة و فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، يعتبر واحد من نجوم المسرح بين الزعيم عادل إمام والفنان محمد نجم والفنان محمد صبحي.