برنامج العروض المسرحية لـ مهرجان إيزيس الدولي (للتفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - يقام ثلاثة عروض مسرحية ضمن فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثانية، مساء اليوم، الاثنين.

يعرض في الساعة الثامنة بمسرح الطليعة العرض المسرحي التونسي "شعلة"، كما يعرض في ذلك الوقت العرض المغربي "فاتي أريان" في الساعة الثامنة بمسرح الهناجر، أما في الساعة العاشرة فسنكون على موعد مع العرض المصري "ثلاث مقاعد في القطار الأخير".

المكرمين في افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وكان كرم المهرجان خلال حفل الافتتاح 12 مبدعة مسرحية من مصر والدول العربية، وهن : "الكاتبة فتحية العسال وتسلمت التكريم ابنتها الفنانة صفاء الطوخي، والفنانة الراحلة شويكار، وتسلمت التكريم الفنانة إلهام شاهين، والدكتورة هدى وصفي وتسلم التكريم الكاتبة رشا عبد المنعم، والدكتورة نجاة علي، والمخرجة والملحنة إيمان صلاح الدين وتسلمها الفنان صلاح بجاتو، والمخرجة عفت يحيي.

بالإضافة إلى ذلك تم تكريم كل من : "عايدة عبد العزيز وتسلم التكريم نجلها، والفنانة عواطف نعيم من العراق، والفنانة رجاء بن عمار من تونس، والدكتور محمود نسيم، والفنانة سهام بنت سنية وعبد السلام وتسلمتها نجلتها الفنانة نجلاء يونس، والفنانة كريمة منصور.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

تنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د.نيفين الكيلاني، ويدعمه عدد كبير من الشركاء المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وأكاديمية الفنون، ودار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، والمركز الثقافي الإسباني، والمعهد الثقافي الفرنسي، والمركز الثقافي النمساوي، ومعهد جوتة الألماني.