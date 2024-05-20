إيران اليوم| وقف غير مسبوق للأنشطة الفنية حدادًاعلى وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار توابع وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعلنت الجمهورية إغلاق جميع دور العرض بدايةً من اليوم لأجل غير مسمى، وذلك بعد إعلان وفاته الرسمية في حادث تحطم مروحية في منطقة فرزغان بأذربيجان الشرقية

إجراءات صارمة لغلق دور السينما ووقف الأنشطة الفنية بالكامل

إضافةً إلى وقف جميع الأنشطة الفنية داخل البلاد، حدادًا على رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي حسبما أعلنت وكالة تسنيم الدولية للأنباء وفاته برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تنقلهما في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.

السينما في إيران

تفاصيل فقد الاتصال بالرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي حتى إعلان الوفاة

وكان الرئيس الإيراني متجهًا إلى تبريز بطائرة هليكوبتر بعد انتهاء مراسم تدشين سد “قيزقلعة سي”، التي أقيمت بحضور الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وفي طريق عودتها تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان، واستمرت رحلت البحث لأكثر من 12 ساعة إلى أن تم العثور على حطام المروحية ووفاة جميع ركابها.

الأوضاع السياسية بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

بعد تأكيد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وآخرين، في حادثة تحطم مروحية بشمال شرقي البلاد، أصبح محمد مخبر نائب الرئيس مهام الرئيس وفقاً للمادة 131 من القانون، وأصبح هو المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات.



