فيديو فاضح لممثلة سورية يشغل مواقع التواصل

نفى محامي الفنانة السورية هبة نور، نجمة فيلم عندليب الدقي، حقيقة الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث على غوغل، وعرضها للهجوم والانتقادات.

وقال المحامي أشرف الموسوي، في بيان أكد فيه، أن الفيديو المقصود، معدل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Deep Fake، مستهجناً الحملة الممنهجة التي تتعرض لها موكلته للتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

وهدد الموسوي بملاحقة مركبي الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم، مشيراً إلى أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى ثلاث سنوات.

ونفت هبة نور، صلتها بالفيديو المتداول لها، والتي ظهرت خلاله برفقة شاب داخل سيارة في وضع خادش للحياء.

وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بفيديو للفنانة السورية هبة نور، برفقة شخص بطريقة مخلة بالأخلاق أثناء قيادته السيارة.

من جانب آخر، كشفت تقارير سورية أن الفنانة هبة نور تعرضت للابتزاز من قبل شخص طالبها بدفع ما يقارب النصف مليون دولار مقابل حذف الفيديو المفبرك، وأن الفنانة لا علاقة لها بالفيديو، وبالتدقيق يثبت أن الفيديو معدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن هبة نور عملت في بدايتها الفنية في مجال الإعلانات واستمرت بذلك حتى جاءتها الفرصة مع المخرج نجدت إسماعيل أنزور الذي طلب منها المشاركة في مسلسلي المحروس ومسلسل سقف العالم ومن ثم السهرة التلفزيونية دموع مرام وجميعها إنتاج العام 2006.

واشتهرت هبة نور في دور جومانا بفيلم عندليب الدقي، بطولة الفنان محمد هنيدي، وعرفها الجمهور المصري والوطن العربي بشكل أكبر، ومن ثم قدمت فيلم الأمانة عام 2009، وآخر عمل سينمائي مصري ظهرت فيه صديقي الأخير.