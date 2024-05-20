نارين بيوتي حديث الجمهور في حفل خطوبة بيسان إسماعيل.. وهذا الفستان الذي إعتمدته

ميرنا وليد - بيروت - خطفت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي أنظار الجمهور بإطلالتها، في حفل خطوبة الفنانة واليوتيوبر بيسان إسماعيل، بالرغم من كثرة الأقاويل مؤخراً حول وجود مشاكل بينهما، وقيام بيسان بتقليد خطوبة نارين.



وقد إرتدت نارين بيوتي فستاناً بالغ الأناقة، باللونين الأسود والفضي، طويلاً وضيقاً، وكأنه مؤلف من قطعتين موصولتين بأحبال، من دون أكمام.

وفضلت نارين أن تترك شعرها منسدلاً، وأن تطبق مكياجاً قوياً أبرز جمال ملامحها.

وكانت قد احتفلت بيسان إسماعيل بخطوبتها الرسمية على نجم مواقع التواصل الاجتماعي محمود ماهر في حفل ضخم جمعا فيه أفراد عائلتهما وأصدقاءهما المعروفين وغير المعروفين. وتألقت بيسان بفستان جعلها تبدو كالأميرات اذ اختارته منفوش كفساتين الاعراس باللون الزهري الفاتح ومطرز باللون الفضي ووضعت تاجاً لماعاً على رأسها معتمدة تسريحة شعر مرفوعة ومكياجاً ناعماً للغاية أما محمود اختار بدلة كلاسيكية باللون الرمادي.

وشاركا صورا من المناسبة وتفاعل المحبون معها بشكل كبير جدا وباركوا لهما على الخطوة الجديدة والسعيدة في حياتهما.