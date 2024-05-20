درة التونسية تتألق بفستان أنيق في مهرجان كان السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة درة التونسية في فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته لعام 2024، وتألقت بإطلالة رائعة.

وخطفت درة الأنظار بإطلالتها، إذ اختارت فستاناً أنيقاً باللونين الأسود والأبيض، من تصميم المصمم التونسي علي قروي.

جاء الفستان باللون الأسود وبقصة ضيقة تعانق الجسد، وتميز بالخرز والترتر المطرز على الفستان بالكامل، كما جاء بدون حمالات، ومقروناً عند الكتفين بوشاح طويل جداً وضخم من ساتان الحرير باللون الأبيض.

وإختارت درة تسريحة شعر أنيقة، فقد رفعته بالكامل وتركت غرة منسدلة على جبينها، وطبقت مكياجاً قوياً أبرز ملامح وجهها بطريقة جذابة، وإرتكز على إظهار العينين، وإختارت أحمر شفاه بلون قوي. كما تزينت درة بمجوهرات ثمينة، إذ إختارت عقداً وخاتماً وقرطين من الماس.



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