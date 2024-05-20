تفاصيل أغنية نادرة عرضت بعد رحيل سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

شهد مشوار الفنان الراحل سمير غانم، العديد من المحطات البارزة على مستوى المسرح و التلفزيون والسينما، ورسخت مكانته كواحد من أبرز رموز الكوميديا.

ومع حلول الذكرى الثالثة لرحيل الفنان سمير غانم، إذ رحل في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2021، نكشف كواليس أغنية نادرة، عرضت بعد رحيله.

الشاعر شوقي حجاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج "التاسعة" تحدث عن كواليس اغنية بعنوان "السلام عليكم"، سجلها الفنان الراحل.

وقال شوقي حجاب: "أنا وسمير غانم نسينا هذه الأغنية، كنا نسجل أغنية أخرى الساعة 3 فجرا، في استديو بوسط البلد، التقيت به، وسمع الأغنية فطلب أن يغنيها ودخل وسجلها في الاستديو، ونسيناها ولم تطرح ".

وأضاف: "كنت أقوم بتوضيب أغراضي وعثرت على الأغنية، وفكرت أن أهديها لابنتيه دنيا وإيمي، وأعتقد أنهما لا يعرفان عنها أي شيء".

الفنان الراحل سمير غانم، رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا، يوم الخميس 20 مايو 2021، عن عمر 84 سنة.