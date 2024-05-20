عمر الشناوي: فخور بالعمل في مسلسل "الاختيار" وهذه علاقتي بالسوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان عمر الشناوي إن الدور الذي كان نقطة انطلاق دوره في مسلسل "كلبش" وأيضا دوره بمسلسل "مذكرات زوج" وشخصية الدكتور متعدد العلاقات النسائية، وشخصية عز العطار بمسلسل "الأب الروحي" للمخرج بيتر ميمي

وتابع خلال حلقة أمس" من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي: "شرفت بالعمل معه في أكثر من مسلسل، وكان دوري مهم وأول مشهد مع العملاقة سوسن بدر"

وأضاف: "وأيضا دوري في مسلسل الاختيار كان تجربة حقيقية وقابلت الضابط والذي أجسد شخصيته، وهي تجربة واقعية وفخور بالعمل في الاختيار"

وعن أسرته قال: "والدي معماري وبسب الفن ابتعدت عن هذا المجال، وما يحزنني أن والدي لا يتابع أعمالي ولا يشعر بنجاحي الفني، وكذلك جدي كمال الشناوي بسبب وفاته"

وعن زواجه قال: "قابلت زوجتي بمدينة رأس سدر وكنت في بدايتي في التمثيل وكانت البداية ثم تطور الأمر إلى الارتباط، وعلاقتي بالسوشيال ميديا محدودة، وأنا أحب الكتابة وأتمنى أن أقدم عمل فني مميز، وحاليا أقوم بتصوير مسلسل الوصفة السحرية مع شيري عادل، وأتمنى أن أقدم أدوار تنال إعجاب المشاهدين