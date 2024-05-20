محمد ثروت يوجه رسالة رثاء لـ سمير غانم في ذكرى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - أحيا الفنان محمد ثروت، ذكرى وفاة الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2021.

وكتب ثروت، عبر حسابه على إنستجرام: "اليوم هو ذكرى رحيل الأستاذ سمير غانم .. وحشتنا يا حبيبي، ربنا يفرح روحك ويسكنك فسيح جناته ويسعدك قد ما كنت بتفرحنا وتحلي أيامنا.. تلميذك محمد ثروت".

وتوفي الفنان سمير غانم يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته في اليوم التالي من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم، مسرحية "الزهر لما يلعب" وشارك ببطولتها شيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري.

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