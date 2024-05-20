سلمى أبو ضيف تنشر جلسة تصوير لها بفرنسا.. ومنى زكي تعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورا لها عبر السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال تواجدها في فرنسا.

ونشرت سلمى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلال العرض التمهيدي لفيلم Horizon للمخرج كيفن كوستنر".

وتفاعل مع تدوينتها عددا من نجوم الفن، حيث كتبت منى زكي:"أميرة رائعة". وكتبت هاجر أحمد:"رائع". وكتبت مايان السيد: "يشرق".

وظهرت سلمى أبو ضيف وخطيبها إدريس عبدالعزيز مؤخرا خلال حضور فعاليات النسخة الـ77 من مهرجان كان السينمائي.

يذكر أن، سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة إنتصار، محمد محمود، إسلام إبراهيم، أحمد فهيم، فرح يوسف، ليلى أحمد زاهر، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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