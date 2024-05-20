"وحشتني يا بسبوس".. إيمي سمير غانم توجه رسالة لوالدها في ذكرى وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة رثاء لوالدها الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2021.

ونشرت إيمي، صورة لوالدها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبرنا على فراقك.. وحشتني يا بسبوس".

وتوفي الفنان سمير غانم يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته في اليوم التالي من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

ويعد آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم، مسرحية "الزهر لما يلعب" وشارك ببطولتها شيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا ورضا حامد، ومن إخراج طارق الإبياري.

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