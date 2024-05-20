بصورة أحمد حمدي.. هكذا احتفل شيكو بتتويج الزمالك بطلا للكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان شيكو، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بتتويج فريق الزمالك بطلا للكونفدرالية بعد فوزه على فريق نهضة بركان.

ونشر شيكو، صورة أحمد حمدي لاعب الزمالك، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك.. رجالة.. رجالة".

واستطاع فريق الزمالك حصد لقب الكونفدرالية 2024 بعد الفوز على نظيره نهضة بركان في مباراة الإياب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة مساء أمس الأحد.

وخسر فريق الزمالك ذهابًا أمام نهضة بركان في المغرب بهدفين مقابل هدف ليضمن التتويج بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وتوّج بنسخة 2019 من الكونفدرالية على حساب نظيره نهضة بركان.

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