مهرجان نوادي المسرح 31 ..قصر روض الفرج يشهد عرض "سوء تفاهم" لفرقة شبين الكوم

ياسر رشاد - القاهرة - مهرجان نوادي المسرح 31 .. قدمت فرقة قصر ثقافة شبين الكوم، الأحد، عرض "سوء تفاهم"، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، في ثاني أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الحالي.

عرض "سوء تفاهم"

"المجهول"

العرض عن نص "المجهول" لألبير كامو، سينوغرافيا وإخراج ساندرا سامح، تدور أحداثه حول واقعة حدثت في تشيكوسلوفاكيا، لرجل ترك قريته التشيكية وتغرب ليجمع ثروته، وعاد إليها بعد 25 عاما ليجد والدته تدير فندقا مع أخته بالقرية، فيرغب في مفاجأتهما ويقصد الفندق وبالفعل لم يتعرفا عليه، وأثناء الليل، تقرر الأم والابنة قتله بغرض السرقة، وهو أمر اعتادتا عليه مع بقية النزلاء بقصد جمع الأموال، وتتصاعد الأحداث بعد أن تكتشف الأم هوية الضحية، فتُقبل على الانتحار شنقا ندما على فعلتها، فيما تصاب الابنة بالجنون من هول الصدمة!

"سوء تفاهم" أداء سلمى مؤمن، سماسم جامع، محمود عباس، وشريف الغريب، ماكياج مي محروس، تنفيذ موسيقى محمد فرج، إضاءة أحمد علاء، ديكور السيد حسين، مخرج منفذ رغدة أبو الخير ومحمود رشاد، ومخرج مساعد أحمد رشاد.

لجنة التحكيم مهرجان نوادي المسرح 31

قُدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، المخرج محمد الطايع مقرر اللجنة، وبحضور الشاعر يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان، وأعقبه ندوة نقدية أدارها المخرج محمد صابر، وشارك بها د. لمياء أنور، ومصمم الديكور فادي نشأت.

رؤى نقدية حول العرض

استهل "صابر" حديثه مقدما التحية للمخرجة على اختيارها للنص، وإعادة العبق المسرحي الأصيل، من خلال ما أحدثته من تغيير، مشيرا إلى أن النص لمؤلف صاحب فكر عبثي، وقُدم في إطار فانتازي ليطرح معنى لو عُرفت معانيه يصبح هو المنطق الذى يبنى عليه النص، وأضاف أن الاستعانة بالرموز والقطع الديكورية كان بمثابة إضافة جيدة للعمل المسرحي.

وأشاد فادي نشأت بالعرض قائلا: "من الجيد أن يكون المخرج هو القائم بأعمال السينوغرافيا، الأمر الذي ساهم في تقديم مشاهد ذات رؤية واضحة"، وأضاف أن الإضاءة أضفت إحساسا بالمَشاهد، كما أن الرمزيات والتأثيرات الصوتية جاءت موفقة لتعكس الفهم الجيد للإخراج المسرحي.

وأعربت الناقدة د. لمياء أنور عن سعادتها بالعرض قائلة: "تجربة موفقة بداية من اختيار النص، تم خلالها توظيف الأدوات بشكل درامي، فالإضاءة جاءت متوافقة مع الديكور، وتم استغلال الصورة بشكل جيد، أما عن أداء الممثلين جاء محكما طيلة مدة العرض"، واختتمت حديثها مقدمة الشكر لفريق العمل.

"المهرجان الختامي لنوادي المسرح" تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج اليوم الاثنين في السادسة مساء العرض المسرحي "ثم نبدأ في الرقص" لفرقة بني سويف المسرحية، تأليف د. طارق عمار، وإخراج عبد الرحمن أشرف.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".