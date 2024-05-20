بسبب "الدهب".. شيرين عبد الوهاب تلجأ للنائب العام ضد روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - اتهمت المطربة شيرين عبد الوهاب، شركة روتانا بالتعدي على حقوقها الفنية، ونشر وبث وطرح أغنية "الدهب" والتربح منها دون أي حق.

وقالت شيرين، في بلاغ تقدمت به اليوم الإثنين للنائب العام حمل رقم 781640، إنها فوجئت بقيام مسئولي روتانا ببث ونشر وإذاعة أغنية "الدهب" بدون الحصول على أية تنازلات عن الملكية الفكرية أو موافقات منها، حيث أنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية.

وأضاف البلاغ: تم نشر وبث الأغنية علي مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها، وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولون عن نشر الأغنية على مواقع الشركة. وتابع: تداركت روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق على المصنف وقامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر.

وطالبت شيرين في بلاغها بالتحقيق في الواقعة، وتقديم كل من الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات والرئيس التنفيذي للشركة ومديرها والعضو المنتدب للمحاكمة الجنائية العاجلة.