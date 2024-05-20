"إطلالة أنيقة".. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خطفت من خلاله الأنظار إليها مرتدية إطلالة أنيقة.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا نحلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل نحولة ممكن تشوفها في حياتك" ، "أحلى نحلة بالعالم" ، "ديفا" ، "الملكة" ، "الجميلة" ، "قمر يا هيفاء".

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي، طرح كليبها الغنائي الجديد "وصلتلها" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبدالله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع نور.

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