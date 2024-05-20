أحمد زاهر يوجه رسالة لـ محمد سامي وشقيقته "ريم" بعد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة للمخرج محمد سامي وشقيقته الفنانة ريم سامي بعد زواجها.

وكتب زاهر، عبر حسابه على إنستجرام: "ألف مليون مبروك لأحلى عروسة في الدنيا أختي وحبيبتي ريم ساميّ وعريسها القمر محمد مغازي".

وأضاف: "كانت أجمل ليلة وأحلى فرح ومبروك مليون مبروك لأخويا وصاحبي و عشرة عمري المخرج الجامد محمد سامي ربنا يوفقكم و يسعد قلبكم".

واحتفلت ريم سامي، الجمعة الماضية بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من الفنانين.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:

رغم موافقة الرقابة.. أزمة تعدي نانسي عجرم على أغنية فريد الأطرش تشتعل

هالة صدقي تعلق على موقف لاعب نهضة بركان مع دونجا في نهائي الكونفدرالية