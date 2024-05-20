حصريًا على dmc.. موعد عرض مسلسل "الوصفة السحرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة "dmc" مسلسل "الوصفة السحرية"، حصريًا على شاشتها بداية من السبت الموافق 8 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساء.

المسلسل من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

"الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا بسببه قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.