صبا مبارك تشارك في عدد من الندوات الحوارية بمهرجان كان السينمائي.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشرت الفنانة صبا مبارك، صورًا من مشاركتها في أحد الندوات الحوارية التي تتحدث عن صناعة السينما في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وكتبت "صبا مبارك"، عبر حسابها على موقع "انستجرام": ‎"من مهرجان كان السينمائي الدولي اليوم.. عقدت الندوة الحوارية التي تلقي الضوء على الصناعة السينمائية في الأردن ، كنموذج ملهم لاستدامة نمو الصناعة ، واحتفالا بصناع السينما في الانتاج والاخراج والتمثيل".

وشهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي العديد من الفعاليات السينمائية والعروض العالمية الأولى أبرزها فيلم "Megalopolis" للمخرج المخضرم فرانسيس فورد كوبولا والذي يمثل عودته للمهرجان الأشهر في العالم بعد غياب سنوات، إلى جانب العرض العالمي الأول لأحدث أفلام النجم نيكولاس كيدج بعنوان "The Surfer"، كما تم عرض الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" وسط احتفاء الجمهور بالفيلم.

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