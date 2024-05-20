فن ومشاهير

فان دام يزور موقع التراث العالمي ضمن جولته في السعودية.. صور وفيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وصل النجم العالمي جان كلود فان دام، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية ، حيث قام بجولة في موقع التراث العالمي "مدائن صالح" في مدينة العلا، وسط حضور وترحيب كبير من المسئولين السعوديين .

ونشر برنامج "ET بالعربي"، فيديو لزيارة فان دام، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "فان دام يتجول بموقع التراث العالمي ضمن زيارته لمتحف الدرعية بالمملكة العربية السعودية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة "فان دام"، وعبروا عن سعادتهم بزيارة نجم هوليوود إلى السعودية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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