فان دام يزور موقع التراث العالمي ضمن جولته في السعودية.. صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وصل النجم العالمي جان كلود فان دام، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قام بجولة في موقع التراث العالمي "مدائن صالح" في مدينة العلا، وسط حضور وترحيب كبير من المسئولين السعوديين .

ونشر برنامج "ET بالعربي"، فيديو لزيارة فان دام، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "فان دام يتجول بموقع التراث العالمي ضمن زيارته لمتحف الدرعية بالمملكة العربية السعودية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة "فان دام"، وعبروا عن سعادتهم بزيارة نجم هوليوود إلى السعودية.

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