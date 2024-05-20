شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم شقو يحصد 291 ألف جنيه إيرادات في ليلة أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم شقو ليلة أمس الأحد إيرادات وصلت إلى 291 ألف جنيه و877 جنيه في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 4 أفلام هي: "شقو" والسرب بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى.