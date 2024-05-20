شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نيللي كريم وطه دسوقي ومدحت العدل من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عددًا من الفنانين عن أعمالهم الفنية التي عالجت قضايا الصحة العامة، حيث تم تكريم الكاتب مدحت العدل، على أعماله الفنية التي ساهمت في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي ولمست عدد من القضايا المجتمعية المهمة، بالإضافة إلى تكريم النجمة نيللي كريم، عن دورها في مسلسل "تحت السيطرة" الذي ركز على تغيير الصورة النمطية عن قضية الإدمان وتناول أبعاد ومراحل العلاج.

كما كرمت الهيئة الفنان طه دسوقي، عن مسلسل "حالة خاصة" الذي ركز على مرض التوحد بمعالجة درامية مبتكرة، وكذلك مسلسل "بالطو" الذي ناقش تكليف الأطباء وأهم مشاكل مراكز الرعاية الأولية والدور الحيوي للمراكز والوحدات الصحية في نشر التثقيف الصحي بين المواطنين في المناطق النائية.

كما قامت بتكريم عدد من رموز الإعلام الوطنية ممن ساهموا في دعم القطاع الصحي المصري من خلال تسليط الضوء على منظومة التأمين الصحي الشامل وجهود تطوير المنظومة الصحية في مصر، وهم: خيري رمضان، وجابر القرموطي.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تحت عنوان: "المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل: إنجازات وتحديات".

وأكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التثقيف الصحي في زيادة الوعي والمعرفة الصحية بين الأفراد ومساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة من خلال نشر المعلومات الصحيحة وعرض مخاطر الممارسات الصحية الخاطئة وتأثيراتها علي صحة الفرد والمجتمع ككل.

وأشار إلى الأهمية البالغة لدور الإعلام والفن في التثقيف الصحي من خلال تقديم البرامج التليفزيونية والإذاعية التي تركز على الصحة العامة والقضايا الصحية الراهنة وأحدث التطورات الطبية فضلاً عن تقديم النصائح وتناول المواضيع ودمج الرسائل الصحية الخطيرة وعرض طرق الوقاية منها بالدراما لزيادة وعي المواطنين وتعزيز فهمهم وتوعيتهم بطرق غير مباشرة

وثمن د.أحمد طه، الجهود المبذولة من أيقونات الإعلام والفن في سبيل نشر الوعي الصحي باعتبارهم من أهم آليات احداث التغيير الإيجابي بالمجتمع وتشكيل الرأي العام نحو قضايا التنمية والإصلاح وبناء مجتمعا أكثر وعيا وتقدما، مشيرا إلى العلاقة التفاعلية بين الاعلام والمجتمع حيث يتأثر كل منها بالآخر ويؤثر فيه.



طه دسوقى ومدحت العدل ونيللى كريم



تكريم مدحت العدل



تكريم نيللى كريم



تكريم طه دسوقى



تكريم جابر القرموطي