شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا وإيمي يحييان ذكرى وفاة والدهما النجم سمير غانم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها النجمة إيمي، ذكرى وفاة والدهما النجم الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021 بعد صراع مع فيروس كورونا، ونشرت النجمتان صورًا لوالدهما عبر حساباتهما الشخصية بموقع إنستجرام، لإحياء ذكري رحيله.

وحرصت دنيا على مشاركة كل منشورات متابعيها الذين حرصوا على إحياء ذكرى والدها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بينما حرصت إيمي على نشر صورة لوالدها عبر حسابها وكتبت "ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبرنا على فراقك وحشتني يا بسبوس".



إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها





دنيا تحيي ذكرى وفاة الراحل سمير غانم



دنيا تحيي ذكرى وفاة سمير غانم

وتحل اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير سمير غانم الذى أثرى المكتبة الفنية المصرية بالعديد من الأعمال العظيمة، واتخذ الفنان نهجًا جذابًا في عالم الموضة والأزياء، حيث طور من شكل ملابسه ونوعها واستايله، من أجل تميزه ليس في الحياة الاحتماعية فقط وإنما أيضًا على المستوى الفنى، في السطور التالية نرصد أهم إطلالاته الفريدة في عالم الموضة والأزياء.

تميز الفنان سمير غانم بأسلوب خاص يظهر به في أي مناسبة أو عمل يشارك فيه، حيث صنع لنفسه استايل خاص ليثبت تميزه على الصعيد الفنى بشكل إطلالاته المختلفة عن الآخرين، في أغلب الأحيان يظهر الفنان مرتدى بعضًا من النظارات المختلفة والتى لها شكل وموديل مرتبط به وبشكل وجهه، بالإضافة إلى إتجاهه إلى ارتداء القمصان والجواكت المشجرة وذات النقوش المبهجة.



ذكري رحيل سمير غانم



دنيا سمير غانم

وأهم ما اتخذه الفنان سمير غانم وأصبح أيقونته المعروفة هو الشعر المستعار، الذى أضاف له جاذبية مختلفة بين باقى الفنانين، كما حالفه التميز والإبداع في رحلة أعماله الفنية، فنجده ارتدى عدة مويلات من الملابس المختلفة ولكنها اتخذت نهج مبهج ومماثل لشخصيته، مثلاً في نجده تخلى عن الملابس لرسمية في معظم الشخصيات التى كان يقدمها في أفلامه أو في البرامج التى كان يظهر فيها كضيف، مثل الكرافت والجاكت، فاعتاد ارتداء القميص المفتوح بالأزرار، أو القميص السروال القصير، ولا يمكن أن ننسي إطلالاته في فوازير رمضان فطوطة وبدلته الشهيرة" بدلة فطوطة".