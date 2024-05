شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تكشف عن خطط مستقبلية لرغبتها في إنجاب طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة البريطانية أديل تريد إنجاب طفل آخر، فالمغنية الحائزة على جائزة جرامي، 36 عامًا، لديها بالفعل ابن يدعي أنجيلو يبلغ من العمر 11 عامًا من زوجها السابق سيمون كونيكي، لكنها أخبرت المعجبين أثناء تواجدها على خشبة المسرح في قصر سيزار، في لاس فيجاس، أنها تأمل في إنجاب ابنة.

وقالت: "بمجرد أن أنتهي من جميع التزاماتي وجميع عروضي، أريد أن أنجب طفلاً"، وأضافت أديل " "أريد فتاة لأن لدي ولد بالفعل، أشعر أنها قد تكون مثل أكثر شخص أحبه في العالم".

ومازحت مغنية The Rolling In The Deep - التي عقدت قرانها سراً بـ ريتش في نهاية العام الماضي - قائلة إن الطفلة الصغيرة سينتهي بها الأمر إلى أن تصبح "ملكة صغيرة متسلطة" بسبب والديها، وقالت: "معي كأم وريتش كأبيها، ستكون ملكة صغيرة متسلطة، أليس كذلك؟".



اديل وبول

عادت مغنية Easy On Me إلى المسرح، يوم الجمعة، بعد أن اضطرت إلى سحب سلسلة من مواعيدها طوال شهري مارس وأبريل بسبب المرض، وأخبرت الجمهور أثناء عودتها أنها اضطرت إلى الصمت تمامًا لمدة خمسة أسابيع تقريبًا حتى تستعيد صوتها، وقالت :'كان علي أن أكون في وضع راحة للصوت. عندما أقول راحة للصوت، أعني الصمت لمدة خمسة أسابيع تقريبًا.

اعترفت أديل أنه كان من السهل التوقف عن الغناء لفترة طويلة، لكنها وجدت أنه من الصعب البقاء صامتة تمامًا لأنها انتهت بـ كره الآخرين، وقالت: الغناء، هذا سهل "أنا لا أمانع عدم الغناء لمدة خمسة أسابيع، ولكن عدم القدرة على التحدث أو عدم القدرة على الضحك، أو الراحة الصوتية الكاملة (كان أمرًا صعبًا)"