شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يكشف عن البوسترات الدعائية لفيلمه اللعب مع العيال قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد إمام البوسترات الدعائية لفيلمه الجديد اللعب مع العيال، المقرر طرحه في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل، من تأليف وإخراج شريف عرفة، حيث تصدر كل فنان بوستر بمفرده، والذى يدور في اطار من الكوميديا والتشويق، وجاءت البوسترات لـ محمد امام، أسماء جلال، بيومى فؤاد، سليمان عيد، باسم سمرة، مصطفى غريب، أطفال الفيلم .



محمد امام

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.



أسماء جلال



باسم سمرة



بيومى فؤاد



حجاج عبد العظيم



سليمان عيد