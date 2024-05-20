شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سمير صبرى .. صداقة قوية مع عبد الحليم حافظ وآخر أعماله مع الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الإثنين الموافق 20 مايو، ذكرى رحيل الفنان القدير سمير صبرى، واحد من أبرز نجوم الفن في مصر، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والإذاعية، كان يتمتع بموهبة الغناء والتمثيل سوياً، وقدم استعراضات في أعماله أظهرت مدى عشقه للفن.

وُلد صبري في مدينة الإسكندرية عام 1936 وقدم في بداية مشواره الفني برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة منها هذا المساء، كان زمان، والنادي الدولي.

ويعتبر سمير صبري فنان شامل، فهو ممثل ومطرب ومذيع وشارك في العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته الناجحة، ليصبح واحدا من أهم الممثلين من أبناء جيله، وأسس شركة إنتاج سينمائية وتفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التلفزيونية، وغيبه الموت عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض بشكل مفاجئ، وكان ذلك في يوم 20 مايو عام 2022.

منذ تلك اللحظة، نشأت بينه وبين العندليب صداقة وكانت البداية في مشواره الفني، تعرف سمير صبري بعد ذلك على الفنانة لبنى عبد العزيز عن طريق عبد الحليم، حيث قامت بمساعدته في تقديم أول برامجه وهو برنامج "ركن الطفل"، ومن هنا انطلق سمير صبري ودخل عالم الإذاعة، فكان يقدم فقرات غنائية باللغة العربية والأجنبية.

قدم في السينما عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية

