شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصري يفتح باب المشاركة في مسابقة العروض المسرحية بدورته الـ17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض عن فتح باب المشاركة في دورته السابعة عشرة لعام 2024 (دورة سميحة أيوب)، وذلك بداية من اليوم (20 مايو 2024) وحتي يوم ( 1 يوليو 2024 )، وقد حددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة في مسابقة "العروض المسرحية"، وأول تلك الشروط هو أن تكون العروض الراغبة في المشاركة منتجة في الفترة ما بين (1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024)، كما يجب أن يكون العرض قد تم عرضه على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك.

ومن الشروط أيضًا: أن تتحمل الفرق المشاركة نقل وتركيب الديكورات ومستلزمات العرض، ولا تتحمل إدارة المهرجان توفير قطع ديكور أو أثاث أو اكسسوار، وتقبل الفرقة تقديم العرض في المسارح المتاحة لإدارة المهرجان، ولا يحق لها تحديد أو اختيار مسرح بعينه أو طلب تغيير المسرح بعد وضع الجدول وإخطار الفرقة، ويحق لإدارة المهرجان تحديد موعد العرض في التاريخ والمكان المناسبين "داخل المدة المقرّرة لانعقاد المهرجان".

ومن الشروط أيضًا: لا يحق للفرقة اختيار موعد محدد أو طلب التغيير بعد وضع الجدول، ويمكن لإدارة المهرجان توفير أجهزة مؤثرات إضافية مثل الفيديو بروجكتور في حال طلبها في الاستمارة، والمدة الزمنية للعرض لا تزيد عن ساعتين ولا تقل عن نصف ساعة، وترفق بالاستمارة بطاقة تقنية للديكور والإضاءة والصوت، ورابط العرض بالاستمارة الإلكترونية، لتخضع لمشاهدة لجنة اختيار العروض، كما يرفق بملف العرض بعض الصور الفوتوغرافية عالية الجودة، ويرفق باستمارة المشاركة سيرة ذاتية لكل من المخرج والمؤلف.

ومن الشروط أيضًا: ضرورة الحصول على موافقة ترخيص من الرقابة على المصنفات الفنية للنص وللعرض بوقت مبكر للحصول على الترخيص وتقديمه ضمن أوراق التقدم للمسابقة، وذلك على مسؤولية الفرقة، كما يعتبر التوقيع بالموافقة على تلك الشروط جزءاً أساسياً من قبول الترشيح ، وعلى الفرق تحضير "بانفلت " مدون بداخله اسم الممثل والشخصية التي يؤديها في المسرحية مع الصورة ، ويجب أن يكون تسجيل العرض المسرحي صالح هندسياً (صوت وصورة) والعرض الغير صالح هندسيًا يستبعد من المشاركة.